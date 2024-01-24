Дизайнер Лебедев заступился за высадившую кота из поезда проводницу

Лебедев обратил внимание, что перед высадкой кота проводница спрашивала у пассажиров, кому принадлежит животное. Дизайнер напомнил, что никто из ехавших в поезде не откликнулся.

«Что ей делать, всех бездомных котов с собой возить?» - задался вопросом блогер.

Виновным в случившемся Лебедев назвал мужчину, который вез Твикса. Он отметил, что пассажир обнаружил пропажу кота спустя значительное количество времени.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, 11 января высадила на платформе в Кирове кота Твикса в двадцатиградусный мороз. Спустя несколько дней домашнего питомца обнаружили мертвым, напоминает «Радиоточка НСН».

