Журналист Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил изданию Blaze, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал журналист.
По его словам, слежку за ним вело Агентство нацбезопасности Соединенных Штатов. Карлсон утверждает, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. При этом в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом станет общедоступной.
Ранее Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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