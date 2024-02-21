Журналист Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил изданию Blaze, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Путин назвал журналиста Карлсона «опасным человеком»

«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал журналист.

По его словам, слежку за ним вело Агентство нацбезопасности Соединенных Штатов. Карлсон утверждает, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. При этом в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом станет общедоступной.

Ранее Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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