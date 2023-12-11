Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, на котором признанный в России иноагентом писатель Дмитрий Быков высказался об атаках территории РФ беспилотниками.

Разговор с Быковым велся от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет и претензий к Израилю насчет Газы», - сказал Быков, отвечая на вопрос об атаках беспилотниками Белгорода. Крыма и Москвы.

Он также пообещал, что в случае публикации книги «пустил бы весь гонорар на дроны». Быков также сказал, что гордится тем, что чем-то может быть полезен Украине. Вместе с тем, писатель выразил надежду, что «Ермак» не отдаст этот разговор на российское ТВ.

Ранее Вован и Лексус пообщались с премьером Норвегии Йонас Гар Стере, который призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаИноагентыДмитрий Быков

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