Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет и претензий к Израилю насчет Газы», - сказал Быков, отвечая на вопрос об атаках беспилотниками Белгорода. Крыма и Москвы.

Он также пообещал, что в случае публикации книги «пустил бы весь гонорар на дроны». Быков также сказал, что гордится тем, что чем-то может быть полезен Украине. Вместе с тем, писатель выразил надежду, что «Ермак» не отдаст этот разговор на российское ТВ.

Ранее Вован и Лексус пообщались с премьером Норвегии Йонас Гар Стере, который призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».





