Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, на котором признанный в России иноагентом писатель Дмитрий Быков высказался об атаках территории РФ беспилотниками.
Разговор с Быковым велся от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет и претензий к Израилю насчет Газы», - сказал Быков, отвечая на вопрос об атаках беспилотниками Белгорода. Крыма и Москвы.
Он также пообещал, что в случае публикации книги «пустил бы весь гонорар на дроны». Быков также сказал, что гордится тем, что чем-то может быть полезен Украине. Вместе с тем, писатель выразил надежду, что «Ермак» не отдаст этот разговор на российское ТВ.
Ранее Вован и Лексус пообщались с премьером Норвегии Йонас Гар Стере, который призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru