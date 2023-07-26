Дивногорцы требуют камер и фонарей в лесу после убийств женщин

Жители Дивногорска в Красноярсокм крае настоятельно добиваются установки освещения и камер видеонаблюдения в лесном массиве, где позавчера нашли тело убитой 16-летней девушки с перерезанным горлом. Однако, как заявили в городской администрации изданию «Газета.Ru», данный проект еще необходимо оценить с точки зрения финансовых затрат, а также нужно решение депутатов местного совета.

Убитая пропала 22 июля, когда отправилась на прогулку со знакомой. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Это ранее судимый 34-летний гражданин. Экспертиза показала совпадение его ДНК с биологическим материалом, изъятым с места убийства.