Дивногорцы требуют камер и фонарей в лесу после убийств женщин
Жители Дивногорска в Красноярсокм крае настоятельно добиваются установки освещения и камер видеонаблюдения в лесном массиве, где позавчера нашли тело убитой 16-летней девушки с перерезанным горлом. Однако, как заявили в городской администрации изданию «Газета.Ru», данный проект еще необходимо оценить с точки зрения финансовых затрат, а также нужно решение депутатов местного совета.
Убитая пропала 22 июля, когда отправилась на прогулку со знакомой. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Это ранее судимый 34-летний гражданин. Экспертиза показала совпадение его ДНК с биологическим материалом, изъятым с места убийства.
Причём, практически на том же месте два года назад нашли убитой другую женщину. Тогда личность преступника не была установлена.
Сейчас следователи проверяют задержанного на возможную причастность к первому убийству. Местные жители уверены, что такого рода трагедии в одном и том же месте случаются из-за того, что оно не оборудовано камерами и фонарями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru