Ангарский маньяк Попков признался еще в трех убийствах

Следователи доказали причастность экс-милиционера Михаила Попкова к убийствам трёх женщин в период с 1997 по 2003 год, сообщает пресс-служба главного Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области.

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В сообщении говорится, что об убийствах рассказал сам Попков, отбывающий пожизненный срок.

Преступления произошли в Иркутске и Ангарске. Осмотры мест убийств, а также судебные экспертизы и улики подтвердили причастность мужчины, на счету которого более 80 жертв.

Три года назад Попков признался в убийстве двух женщин, за что получил девять лет и восемь месяцев колонии. При этом ранее он уже получил два пожизненных срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Источник: Следственное Управление Следственного комитета России по Пензенской области
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