Ангарский маньяк Попков признался еще в трех убийствах

В сообщении говорится, что об убийствах рассказал сам Попков, отбывающий пожизненный срок.

Преступления произошли в Иркутске и Ангарске. Осмотры мест убийств, а также судебные экспертизы и улики подтвердили причастность мужчины, на счету которого более 80 жертв.

Три года назад Попков признался в убийстве двух женщин, за что получил девять лет и восемь месяцев колонии. При этом ранее он уже получил два пожизненных срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

