Ангарский маньяк Попков признался еще в трех убийствах
Следователи доказали причастность экс-милиционера Михаила Попкова к убийствам трёх женщин в период с 1997 по 2003 год, сообщает пресс-служба главного Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области.
В сообщении говорится, что об убийствах рассказал сам Попков, отбывающий пожизненный срок.
Преступления произошли в Иркутске и Ангарске. Осмотры мест убийств, а также судебные экспертизы и улики подтвердили причастность мужчины, на счету которого более 80 жертв.
Три года назад Попков признался в убийстве двух женщин, за что получил девять лет и восемь месяцев колонии. При этом ранее он уже получил два пожизненных срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН призвали избежать эскалации после атаки беспилотников на Москву
- Ангарский маньяк Попков признался еще в трех убийствах
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
- СМИ: Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
- Экс-разведчик Риттер: Польша и Украина начали переговоры об объединении
- Вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы»
- В Минтрансе заявили о росте цен на авиабилеты в пределах инфляции
- СМИ: Четыре беспилотника атаковали населенные пункты в Белгородской области
- КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
- СК Приднестровья назвал главного подозреваемого в убийстве лидера оппозиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru