Защита от оговора. Зачем сотрудникам Росгвардии видеорегистраторы
Председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин поддержал в эфире НСН инициативу директора Федеральной службы войск национальной гвардии.
Росгвардия планирует оснастить своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. Устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы, в частности, при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.
Это полезная инициатива, которая повысит дисциплину и защитит росгвардейев от возможных наветов и провокаций, заявил председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН.
«Это хорошая вещь, она дисциплинирует и сотрудников и руководителей, потому что видеорегистраторы будут записывать, в том числе, команды начальников, которые, по идее, также должны носить такие устройства. Те сотрудники МВД, которые не хотят, чтобы их посадили по оговору, уже покупают диктофоны за свой счёт. В основном, это члены нашего профсоюза, поскольку мы учим это делать. Сотрудник хранит дома запись всего своего рабочего дня: что делал, с кем общался. На всякий случай, чтобы через неделю - две после службы не пришло заявление, что он в это время кого-то изнасиловал, ограбил, как в случае с полицейскими из Анапы. Если бы у них были видеорегистраторы или диктофоны, сейчас бы вопрос не стоял – насиловали они, принуждали к сексу или нет. А теперь следствию придётся выяснять, как всё было на самом деле», - отметил собеседник НСН.
Михаил Пашкин также отмечает, что идея главы Росгвардии уже давно реализована, например, в ГИБДД.
«Сотрудники обязаны носить эти видеорегистраторы для их же безопасности. Мы знаем неоднократные случаи, когда та же служба собственной безопасности МВД подставляла своих коллег из ГИБДД - подбрасывали им деньги, мазали руку спецсоставом.
Один из таких эпизодов произошёл в Ростовской области, но там был видеорегистратор и он зафиксировал этот факт, в результате следователь отказал в возбуждении уголовного дела. Сотрудник был спасён от тюрьмы. Поэтому мы и говорим: хорошо, если есть видеорегистратор, если нет – покупайте маленькие диктофончики и записывайте весь свой рабочий день. Также и сотрудники Росгвардии, они же тоже общаются с людьми, задерживают, доставляют в полицию. Мало ли, что может гражданин наговорить на человека. Да и сам сотрудник тогда будет совершенно иначе себя вести, зная, что видеорегистратор зафиксирует, если он что-то не так сделал. Обязанность ношения видеорегистратора должно быть прописано в должностной инструкции, под которой сотрудник подписывается. Вот тогда действительно будет порядок», - подчеркнул глава Московского профсоюза полиции.
Как уточнил директор Федеральной службы войск национальной гвардии, вопрос оснащения бойцов видеорегистраторами сейчас прорабатывается – как в финансово-экономическом плане, так и в правовом. Виктор Золотов также обвинил организаторов несогласованных протестных акций в Москве в «спланированных провокациях» и «пиар-акциях». Он отметил, что в ходе митингов происходят нападения на сотрудников правоохранительных органов. Зачастую установить личности правонарушителей невозможно именно из-за отсутствия видеозаписи.
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