Защита от оговора. Зачем сотрудникам Росгвардии видеорегистраторы

Росгвардия планирует оснастить своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. Устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы, в частности, при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.

Это полезная инициатива, которая повысит дисциплину и защитит росгвардейев от возможных наветов и провокаций, заявил председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН.

«Это хорошая вещь, она дисциплинирует и сотрудников и руководителей, потому что видеорегистраторы будут записывать, в том числе, команды начальников, которые, по идее, также должны носить такие устройства. Те сотрудники МВД, которые не хотят, чтобы их посадили по оговору, уже покупают диктофоны за свой счёт. В основном, это члены нашего профсоюза, поскольку мы учим это делать. Сотрудник хранит дома запись всего своего рабочего дня: что делал, с кем общался. На всякий случай, чтобы через неделю - две после службы не пришло заявление, что он в это время кого-то изнасиловал, ограбил, как в случае с полицейскими из Анапы. Если бы у них были видеорегистраторы или диктофоны, сейчас бы вопрос не стоял – насиловали они, принуждали к сексу или нет. А теперь следствию придётся выяснять, как всё было на самом деле», - отметил собеседник НСН.

Михаил Пашкин также отмечает, что идея главы Росгвардии уже давно реализована, например, в ГИБДД.

«Сотрудники обязаны носить эти видеорегистраторы для их же безопасности. Мы знаем неоднократные случаи, когда та же служба собственной безопасности МВД подставляла своих коллег из ГИБДД - подбрасывали им деньги, мазали руку спецсоставом.