Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области
26 августа 202414:59
Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, сообщили власти региона.
Отмечается, что еще в шести районах он будет смешанным.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что закрыты приграничные села Дроновка, Пороз и Старый Хутор.
Ранее российские военные отразили новые атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru