Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области

Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области, сообщили власти региона.

ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря

Отмечается, что еще в шести районах он будет смешанным.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что закрыты приграничные села Дроновка, Пороз и Старый Хутор.

Ранее российские военные отразили новые атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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