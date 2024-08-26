ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря

Российские средства ПВО сбили два дрона над Курской областью и акваторией Черного моря, заявили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 400 человек и 27 единиц бронетехники.

Российские военные отразили атаки в направлении Кремяного, Нечаева и Малой Локни. Сорваны попытки атаковать в направлении Комаровки, Погребков, Спального, Коренево и Ольговки.

Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьПВО

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