ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря

В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 400 человек и 27 единиц бронетехники.

Российские военные отразили атаки в направлении Кремяного, Нечаева и Малой Локни. Сорваны попытки атаковать в направлении Комаровки, Погребков, Спального, Коренево и Ольговки.

Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области, напоминает RT.

