ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря
Российские средства ПВО сбили два дрона над Курской областью и акваторией Черного моря, заявили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 400 человек и 27 единиц бронетехники.
Российские военные отразили атаки в направлении Кремяного, Нечаева и Малой Локни. Сорваны попытки атаковать в направлении Комаровки, Погребков, Спального, Коренево и Ольговки.
Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области, напоминает RT.
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