Сидеть дома, менять маски и не обниматься

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции, изложенные на сайте Роспотребнадзора, предполагают, что гражданам следует воздерживаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа; избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ; тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми; дезинфицировать гаджеты и оргтехнику; воздержаться от тесных объятий и рукопожатий; пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

Ситуация с коронавирусом по всему миру пока развивается по не самому благоприятному сценарию: число выявленных случаев заболевания достигло 114 тысяч, летальных исходов - более 4 тысяч. Инфекция затронула свыше 100 стран. Причем, по интенсивности распространения первоисточник эпидемии Китай уже на четвертом месте, тогда как наиболее тревожная ситуация складывается в Южной Корее, Италии и в Иране. При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали не питать иллюзий, что с наступлением лета вирус исчезнет сам собой.

Самая крупная в Европе вспышка заболевания COVID-2019 зафиксирована в Италии: число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. Беспрецедентные меры из-за распространения в мире коронавируса ввел Израиль: власти ввели обязательный карантин продолжительностью 14 дней для всех въезжающих в страну. Речь идет о «домашнем карантине» и все виды гостиничного размещения для этих целей «не могут быть рассмотрены», - отмечает РБК.

Ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса, пусть и не столь жесткие, принимаются и в России. Так, в столице отменена основная программа фестиваля «Крымская весна» на Тверской улице. Мероприятия фестиваля пройдут в парках и на уровне городских районов, - решили столичные власти. А Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе чемпионата Европы-2020 в Москве. Турнир должен был пройти с 13 по 21 апреля, новая дата его начала 13 июня.

Организаторы акции «Бессмертный полк», традиционно проходящей в День Победы, не планируют отменять шествие из-за вспышки коронавируса. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе движения, «пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало».

