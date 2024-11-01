«Дискриминация!»: Бессараб об отборе на госслужбу по семейному положению
Каждый пятый работодатель по-прежнему предвзято относится к социальному статусу своих сотрудниц, сказала НСН Наталья Голованова.
Недопустимо отбирать кандидатов на руководящие должности в государственных структурах по семейному положению — это одна из форм дискриминации, разумнее обращать внимание на личные качества соискателя. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что при выборе руководителя на серьезные должности в госструктурах РФ необходимо учитывать семейное положение кандидатов. Об этом сообщило РИА Новости. Представитель РПЦ подчеркнул, что семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей. Бессараб назвала предложение Кипшидзе одной из форм дискриминации.
«Дискриминация бывает не только по признаку расы, национальности, вероисповедания, но и по признаку, удалось человеку создать свою семью или нет. Думаю, не стоит полагаться на мнение религиозного деятеля, потому что множество по-настоящему великих людей оставались холостыми. Разницы между семейными и несемейными руководителями, политическими деятелями, главами государств нет. Все зависит от личных качеств. Более того, многие великие люди были достаточно одинокими. Да и семьи может не быть по разным причинам — бывает, что для человека трагедия всей жизни то, что ему не удалось создать семью или что он потерял семью в какой-то момент», — сказала парламентарий.
В свою очередь руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова обратила внимание на то, что часть работодателей по-прежнему относятся предвзято к социальному статусу женщин.
«В 19% компаниях имеются негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц. Для сравнения — год назад таких организаций было 22%. Социальный статус мужчин-соискателей интересует 14% работодателей. При этом чаще всего на работу берут состоящих в браке и имеющих детей кандидатов», — сказала Голованова.
Впрочем, по словам собеседницы НСН, налицо и позитивные изменения.
«В 2010 году подобная избирательность была свойственна 36% предприятий и организаций. Как правило, работодатели старались не нанимать замужних бездетных женщин, опасаясь, что те скоро уйдут в декрет», — подытожила она.
Ранее стало известно, что российские работодатели начали чаще нанимать кандидатов без опыта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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