«Дискриминация!»: Бессараб об отборе на госслужбу по семейному положению

«Дискриминация бывает не только по признаку расы, национальности, вероисповедания, но и по признаку, удалось человеку создать свою семью или нет. Думаю, не стоит полагаться на мнение религиозного деятеля, потому что множество по-настоящему великих людей оставались холостыми. Разницы между семейными и несемейными руководителями, политическими деятелями, главами государств нет. Все зависит от личных качеств. Более того, многие великие люди были достаточно одинокими. Да и семьи может не быть по разным причинам — бывает, что для человека трагедия всей жизни то, что ему не удалось создать семью или что он потерял семью в какой-то момент», — сказала парламентарий.

В свою очередь руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова обратила внимание на то, что часть работодателей по-прежнему относятся предвзято к социальному статусу женщин.

«В 19% компаниях имеются негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц. Для сравнения — год назад таких организаций было 22%. Социальный статус мужчин-соискателей интересует 14% работодателей. При этом чаще всего на работу берут состоящих в браке и имеющих детей кандидатов», — сказала Голованова.

Впрочем, по словам собеседницы НСН, налицо и позитивные изменения.

«В 2010 году подобная избирательность была свойственна 36% предприятий и организаций. Как правило, работодатели старались не нанимать замужних бездетных женщин, опасаясь, что те скоро уйдут в декрет», — подытожила она.

Ранее стало известно, что российские работодатели начали чаще нанимать кандидатов без опыта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

