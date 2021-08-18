«Дискриминация на 2%». В Wildberries ответили на претензии Visa, Mastercard и соцсетей

Компания Wildberries отвергла обвинения в дискриминации, которые последовали за решением маркетплейса снизить цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. При этом, онлайн-площадка начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами Mastercard и Visa. Онлайн-ритейлер счёл их безосновательными, отметив, что тарифы устанавливают сами зарубежные платежные системы. При этом, в Wildberries добавили, что прежде чем начать давать покупателям выбор при оплате товаров, представителям западных платежных систем неоднократно сообщали о том, что их комиссии слишком высоки для рынка.

После принятого Wildberries решения в Visa заявили, что обеспокоены новыми правилами онлайн-ритейлера. Там пояснили, что выступают против таких практик, поскольку они сказываются и на потребителях, и на бизнесе. В свою очередь, в Mastercard заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт». А в Wildberries на это отреагировали так: «с новыми правилами клиенты маркетплейса могут видеть возможности сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему». Представители компании привели и более «осязаемый» аргумент, отметив, что благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей.

Отмечается, что комиссии международных платежных систем на маркетплейсе достигают 2%. В Wildberries объяснили и это. «Нет никаких дополнительных комиссий, а просто тарифы стали прозрачными для клиентов», - заявил РИА Новости представитель компании.