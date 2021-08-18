«Дискриминация на 2%». В Wildberries ответили на претензии Visa, Mastercard и соцсетей
Представители онлайн-ритейлера рассказали, что благодаря снижению цен на товары при оплате, к примеру, картой «Мир» россияне смогут ежедневно экономить около 40 миллионов рублей.
Компания Wildberries отвергла обвинения в дискриминации, которые последовали за решением маркетплейса снизить цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. При этом, онлайн-площадка начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами Mastercard и Visa. Онлайн-ритейлер счёл их безосновательными, отметив, что тарифы устанавливают сами зарубежные платежные системы. При этом, в Wildberries добавили, что прежде чем начать давать покупателям выбор при оплате товаров, представителям западных платежных систем неоднократно сообщали о том, что их комиссии слишком высоки для рынка.
После принятого Wildberries решения в Visa заявили, что обеспокоены новыми правилами онлайн-ритейлера. Там пояснили, что выступают против таких практик, поскольку они сказываются и на потребителях, и на бизнесе. В свою очередь, в Mastercard заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт». А в Wildberries на это отреагировали так: «с новыми правилами клиенты маркетплейса могут видеть возможности сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему». Представители компании привели и более «осязаемый» аргумент, отметив, что благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей.
Отмечается, что комиссии международных платежных систем на маркетплейсе достигают 2%. В Wildberries объяснили и это. «Нет никаких дополнительных комиссий, а просто тарифы стали прозрачными для клиентов», - заявил РИА Новости представитель компании.
Не заставила себе ждать и реакция пользователей соцсетей, которые и являются конечными потребителями. За решением Wildberries последовал шквал критики. Некоторые пользователи Twitter обратили внимание на то, что платформа не предупредила клиентов заранее. В результате они узнали о новой комиссии уже после того, как ее ввели, отмечает издание «Секрет фирмы».
Некоторые пользователи заявили, что после нововведений перестанут пользоваться Wildberries или перейдут к его конкурентам. Кроме того, им видится сомнительной перспектива того, что клиенты станут оформлять отдельные карты для оплаты покупок на Wildberries.
Реакция Федеральной антимонопольной службы на нововведение оказалась не менее быстной, но сдержанной. В ФАС заявили, что пока не нашли оснований для применения мер антимонопольного реагирования. Представитель службы отметил, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом, у регулятора пока нет данных, «свидетельствующих о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
Напомним, о новой политике в отношении комиссий для клиентов Wildberries объявила 17 августа. В компании заявили, что снизили цены на товары при оплате картой «Мир», СБП и SberPay за счет более низкой комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами. В то же время комиссии западных платежных систем достигают 2%.
К слову, в мае этого года компания возглавила рейтинг доверия россиян — 78% респондентов уверены в силе и честности бренда . В июле приложение Wildberries стало первым по приросту пользователей в России. Кроме того, онлайн-ритейлер лидирует в индексе заметности — ее знают 70% респондентов.
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