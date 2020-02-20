Батурина уступила звание богатейшей россиянки основателю Wildberries
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых богатых женщин России. По данным журнала Forbes, ее состояние достигло 1,4 млрд долларов.
Бакальчук опередила бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину. Состояние вдовы бывшего мэра Москвы оценивается в 1,2 млрд долларов.
Рокировка произошла в связи с тем, что в 2019 году оборот интернет-магазина Wildberries – основного актива Бакальчу - вырос на 88% и составил, по данным издания, 223,5 млрд рублей.
Как пишет Forbes, впервые Бакальчук попала в список богатейших людей России в 2018 году. Ее состояние оценивалось в 600 млн долларов, сейчас оно выросло более чем в два раза.
В декабре 2019 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных людей, ставших в прошлом году миллиардерами. Женщина, находясь в декретном отпуске, открыла онлайн-магазин.
Тогда супруг Елены Батуриной, бывший мэр Москвы Юрий Лужков признался НСН, что не знаком с Татьяной Бакальчук. При этом политик с безразличием отреагировал на то, что его жена лишилась титула единственной женщины-миллиардера в России, но до сих пор помнит того, кто заставил ее покинуть страну.
В 2019-ом в список самых богатых женщин России журнaла Forbes попал всего один новичок. Это Тaтьянa Ковaльчук, супругa петербургского миллиaрдерa Юрия Ковальчукa, который входит в ближaйшее окружение президентa Владимирa Путинa.
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