Батурина уступила звание богатейшей россиянки основателю Wildberries

Рокировка произошла в связи с тем, что в 2019 году оборот интернет-магазина Wildberries – основного актива Бакальчу - вырос на 88% и составил, по данным издания, 223,5 млрд рублей.

Как пишет Forbes, впервые Бакальчук попала в список богатейших людей России в 2018 году. Ее состояние оценивалось в 600 млн долларов, сейчас оно выросло более чем в два раза.

В декабре 2019 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных людей, ставших в прошлом году миллиардерами. Женщина, находясь в декретном отпуске, открыла онлайн-магазин.

Тогда супруг Елены Батуриной, бывший мэр Москвы Юрий Лужков признался НСН, что не знаком с Татьяной Бакальчук. При этом политик с безразличием отреагировал на то, что его жена лишилась титула единственной женщины-миллиардера в России, но до сих пор помнит того, кто заставил ее покинуть страну.

В 2019-ом в список самых богатых женщин России журнaла Forbes попал всего один новичок. Это Тaтьянa Ковaльчук, супругa петербургского миллиaрдерa Юрия Ковальчукa, который входит в ближaйшее окружение президентa Владимирa Путинa.



