Зеленский ввел санкции против Wildberries и руководства компании
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе из России. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.
Так, под санкции попало ООО «Вайлдберриз» (Wildberries), ограничения против компании введены на три года. В санкционном списке значатся генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец компании Владислав Бакальчук и директор по IT Андрей Ревяшко.
Кроме того, ограничения касаются юридических лиц из РФ, Польши, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Украины.
Также ограничительные меры введены против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция - Крым» и граждан Франции Жераля-Юбера Файяра и Кристель Неан.
Ограничения предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы украинской территории, приостановку исполнения экономических, финансовых обязательств и предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на передачу технологий.
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