Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии

Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Уточняется, что тело женщины было найдено в апартаментах курортного комплекса Елените.

По факту гибели людей при наводнении, которое вызвано проливными дождями, возбуждено уголовное дело.

Спасатели продолжают расчищать завалы. Восстановительные работы продолжаются на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево. Предварительная сумма ущерба превысила €25 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
