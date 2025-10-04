Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии
4 октября 202520:57
Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Уточняется, что тело женщины было найдено в апартаментах курортного комплекса Елените.
По факту гибели людей при наводнении, которое вызвано проливными дождями, возбуждено уголовное дело.
Спасатели продолжают расчищать завалы. Восстановительные работы продолжаются на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево. Предварительная сумма ущерба превысила €25 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
