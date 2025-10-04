Итоговая явка на местных выборах в Грузии составила 40,93%
Итоговая явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии после закрытия участков составила 40,93%, отметила представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
Уточняется, что на аналогичных выборах в 2021 году явка составила 51,92%. Также по данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней партия «Грузинская мечта» набирает более 80%.
На фоне местных выборов 4 октября проходят протесты в Тбилиси. Как сообщил телеканал «ТВ Пирвели», несколько полицейских получили ранения в результате столкновения с митингующими.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление. По его словам, каждого, кто принял участие в протестных действиях, привлекут к ответственности, передает «Радиоточка НСН».
