Директора омской школы обвинили в запрете установить доску с именем ветерана СВО

К мэру города Сергею Шелесту обратились сослуживцы погибшего в бою Алексея Ямщикова, чью память и хотели увековечить на стенах школы.

В мэрии города назвали произошедшее недоразумением. Там сообщили, что директор имела в виду необходимость обратиться в горсовет с документами, чтобы там выдали разрешение на установку памятной доски.

Ранее глава Пензы Александр Басенко выступил против мемориальных досок участникам спецоперации на стенах школ, напоминает RT.

