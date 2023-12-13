Директора омской школы обвинили в запрете установить доску с именем ветерана СВО
Директора школы в Омске обвинили в запрете установить доску с именем ветерана спецоперации, пишет портал NGS55.
К мэру города Сергею Шелесту обратились сослуживцы погибшего в бою Алексея Ямщикова, чью память и хотели увековечить на стенах школы.
В мэрии города назвали произошедшее недоразумением. Там сообщили, что директор имела в виду необходимость обратиться в горсовет с документами, чтобы там выдали разрешение на установку памятной доски.
Ранее глава Пензы Александр Басенко выступил против мемориальных досок участникам спецоперации на стенах школ, напоминает RT.
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