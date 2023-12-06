Сразу два памятника Александру Невскому открыли в Черногории

Памятник русскому князю и полководцу Александру Невскому открыли в Черногории. Торжественная церемония прошла в городе Андриевица.

Как сообщили ТАСС в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде, данный проект не удавалось воплотить в жизнь на протяжении 15 с лишним лет. По словам его руководителя Евгения Баранова, это удалось сделать благодаря «чудесной помощи» скульптора Айдына Зейналова - академика Российской академии художеств.

В реализации проекта принимали также участие посольство России в Черногории и Сербская православная церковь. Сегодня же состоялось открытие бюста Невского в городе Никшич. Оба события приурочены к дню памяти святого князя, отмечаемым Русской православной церковью 6 декабря.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2021 году бюст Александра Невского был открыт в столице соседней Сербии Белграде.

