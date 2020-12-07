Директор Угольникова рассказал о его самочувствии после госпитализации
Директор и исполнительный продюсер проектов Игоря Угольникова Павел Смирнов рассказал о состоянии артиста, который ранее был госпитализирован с COVID-19. В интервью «Пятому каналу» он сообщил, что Угольников чувствует себя хорошо и пошел на поправку. Однако, когда его выпишут, неизвестно.
Кроме того, Смирнов подтвердил, что у Угольникова диагностирована коронавирусная инфекция.
А ранее в ноябре стало известно, что российский композитор и продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он подтвердил RT, что находится под присмотром медиков и чувствует себя относительно неплохо.
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