Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19

Российский артист Гоша Куценко, который ранее был госпитализирован с COVID-19, рассказал, как перенес коронавирус.

Актер сообщил своим подписчикам в Instagram, что поправился и поблагодарил медицинских работников, которые борются за жизни людей больных вирусом.

«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — написал Куценко.

Он призвал россиян не верить ковид-диссидентам и доверять врачам и тем, кто сам переболел COVID-19. Актер уверен, что необходимо носить защитные маски. Куценко привел в пример Китай, где эпидемию смогли победить благодаря «элементарной дисциплине».

Ранее основатель группы «Би-2» Лёва сообщил, что заболел коронавирусом. Представитель коллектива рассказала, что болезнь у музыканта протекает в лёгкой форме, в настоящее время он «практически здоров» и карантин вскоре закончится.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев коронавируса, из них 3 670 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 миллиона.

Днем ранее сообщалось о 75 погибших. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

