Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19
Российский артист Гоша Куценко, который ранее был госпитализирован с COVID-19, рассказал, как перенес коронавирус.
Актер сообщил своим подписчикам в Instagram, что поправился и поблагодарил медицинских работников, которые борются за жизни людей больных вирусом.
«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — написал Куценко.
Он призвал россиян не верить ковид-диссидентам и доверять врачам и тем, кто сам переболел COVID-19. Актер уверен, что необходимо носить защитные маски. Куценко привел в пример Китай, где эпидемию смогли победить благодаря «элементарной дисциплине».
Ранее основатель группы «Би-2» Лёва сообщил, что заболел коронавирусом. Представитель коллектива рассказала, что болезнь у музыканта протекает в лёгкой форме, в настоящее время он «практически здоров» и карантин вскоре закончится.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев коронавируса, из них 3 670 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 миллиона.
Днем ранее сообщалось о 75 погибших. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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