СМИ: Актер Василий Лановой пережил клиническую смерть
28 января 202119:00
Народный артист СССР Василий Лановой пережил клиническую смерть, сообщает телеграмм-канал Baza.
Отмечается, что уже в течение нескольких дней актер находится из-за вызванных коронавирусом нового типа осложнений.
Как сообщают врачи, состояние 87-летнего народного артиста остается крайне тяжелым. В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова подтвердили госпитализацию Ланового.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru