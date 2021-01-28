СМИ: Актер Василий Лановой пережил клиническую смерть

Народный артист СССР Василий Лановой пережил клиническую смерть, сообщает телеграмм-канал Baza.

Отмечается, что уже в течение нескольких дней актер находится из-за вызванных коронавирусом нового типа осложнений.

Как сообщают врачи, состояние 87-летнего народного артиста остается крайне тяжелым. В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова подтвердили госпитализацию Ланового.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияНародный Артист
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