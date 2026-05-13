СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве

Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) после допроса, который прошёл 12 мая, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».

Об изменении процессуального статуса певицы изданию сообщил источник, по мнению которого, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении неё меры пресечения.

Речь идёт о деле о присвоении авторских прав на песни продюсера Максима Фадеева, с которым Линда сотрудничала в 1990-е годы. По словам исполнительницы, продюсер не даёт ей исполнять её композиции. Фадеев же утверждает, что права на его песни были переписаны мошенническим образом.

Продюсер добавил, что в сложившейся ситуации он выбрал законный путь - через следствие и суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
