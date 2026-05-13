СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве

Об изменении процессуального статуса певицы изданию сообщил источник, по мнению которого, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении неё меры пресечения.

Речь идёт о деле о присвоении авторских прав на песни продюсера Максима Фадеева, с которым Линда сотрудничала в 1990-е годы. По словам исполнительницы, продюсер не даёт ей исполнять её композиции. Фадеев же утверждает, что права на его песни были переписаны мошенническим образом.

Продюсер добавил, что в сложившейся ситуации он выбрал законный путь - через следствие и суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

