Директор пермского детсада уволилась из-за песни с упоминаем алкоголя
В Перми директор детского сада «Гармония» Светлана Бурцева уволилась по собственному желанию после конкурса под песню с упоминанием алкоголя. Об этом сообщили департаменте образования города, пишет «Свободная пресса». Начальнику управления дошкольного образования ведомства Ольге Ершовой после инцидента объявлен выговор.
В детском дошкольном учебном заведении на праздновании Масленицы во время конкурса включили песню группы «Балаган Лимитед», в которой упоминаются различные алкогольные напитки. Скандал разгорелся после того, как соответствующее видео попало в сеть.
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