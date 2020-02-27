Директор пермского детсада уволилась из-за песни с упоминаем алкоголя

В Перми директор детского сада «Гармония» Светлана Бурцева уволилась по собственному желанию после конкурса под песню с упоминанием алкоголя. Об этом сообщили департаменте образования города, пишет «Свободная пресса». Начальнику управления дошкольного образования ведомства Ольге Ершовой после инцидента объявлен выговор.

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В детском дошкольном учебном заведении на праздновании Масленицы во время конкурса включили песню группы «Балаган Лимитед», в которой упоминаются различные алкогольные напитки. Скандал разгорелся после того, как соответствующее видео попало в сеть.

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ФОТО: pixabay.com
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