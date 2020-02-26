Жириновский призвал запретить упоминать в песнях про алкоголь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить пропаганду алкоголя в музыкальных композициях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик пожаловался, что на одной из радиостанций «крутится», например, песня «Мэри Джейн» Евгения Маргулиса, в которой есть строки: «Где ты Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра…».

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По мнению Жириновского, в результате у слушателя складывается впечатление, что пить портвейн до утра – это нормально. Лидер ЛДПР считает, что пора исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя, в том числе в песнях. Он считает, что молодежь стала употреблять спиртное меньше, а внешние факторы продолжают обращать ее внимание на нездоровую привычку, отмечает Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР обратился к депутатам с просьбой не пить алкоголь в новогоднюю ночь. Такое заявление Владимир Жириновской сделал во время заседания нижней палаты парламента. Помимо этого, политик призвал депутатов не принимать закон о курительных комнатах в аэропортах.

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ФОТО: instagram.com/zhirinovskiy/
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