Жириновский призвал запретить упоминать в песнях про алкоголь

По мнению Жириновского, в результате у слушателя складывается впечатление, что пить портвейн до утра – это нормально. Лидер ЛДПР считает, что пора исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя, в том числе в песнях. Он считает, что молодежь стала употреблять спиртное меньше, а внешние факторы продолжают обращать ее внимание на нездоровую привычку, отмечает Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР обратился к депутатам с просьбой не пить алкоголь в новогоднюю ночь. Такое заявление Владимир Жириновской сделал во время заседания нижней палаты парламента. Помимо этого, политик призвал депутатов не принимать закон о курительных комнатах в аэропортах.

