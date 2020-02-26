В детсаду Перми конкурсы организовали под песню про водку, пиво и вино

В детском саду в Перми на праздновании Масленицы во время конкурса включили песню, где упоминались различные алкогольные напитки. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на видео инцидента, которое опубликовал местный портал 59.ru.

На снятом видео слышно, что на территории детского учреждения конкурс сопровождает песня группы «Балаган Лимитед». «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, отравилися», — говорится в ней.

Жириновский призвал запретить упоминать в песнях про алкоголь

Сейчас по этому факту проводится проверка.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить пропаганду алкоголя в музыкальных композициях. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Политику не понравилась композиция «Мэри Джейн» Евгения Маргулиса.


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ФОТО: pixabay.com
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