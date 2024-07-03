Директор и главбух: Россиянам назвали должности с зарплатой от 500 тысяч рублей
Российские работодатели в июле 2024 года опубликовали более 190 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.
Среди опубликованных вакансий почти 50 тысяч приходятся на сферу информационных технологий. В розничной торговле – 28 тысяч вакансий, а в финансовом секторе – 27 тысяч.
На доход от полумиллиона рублей могут рассчитывать директора по продажам, коммерческие директора, главный бухгалтер, директор конструкторского бюро, горный мастер. Самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция гастроэнтеролога в Дубае – ему обещают от миллиона рублей на руки.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН заявил, что лето является подходящим периодом для поиска работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине
- Третьяковка проведет в Приморье арт-регату в дни ВЭФ
- В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП
- Директор и главбух: Россиянам назвали должности с зарплатой от 500 тысяч рублей
- Судоходство в порту Новороссийска не нарушено после атаки ВСУ
- Благотворительный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Москве
- Генсек ООН прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
- Рабочий умер в кабине башенного крана на юге Москвы из-за жары
- Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок за убийство прокурора
- ФАС выдала предупреждения операторам связи из-за взимания допплаты в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru