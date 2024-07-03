Директор и главбух: Россиянам назвали должности с зарплатой от 500 тысяч рублей

Российские работодатели в июле 2024 года опубликовали более 190 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

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Среди опубликованных вакансий почти 50 тысяч приходятся на сферу информационных технологий. В розничной торговле – 28 тысяч вакансий, а в финансовом секторе – 27 тысяч.

На доход от полумиллиона рублей могут рассчитывать директора по продажам, коммерческие директора, главный бухгалтер, директор конструкторского бюро, горный мастер. Самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция гастроэнтеролога в Дубае – ему обещают от миллиона рублей на руки.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН заявил, что лето является подходящим периодом для поиска работы.




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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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