Россиянам назвали пять фраз, которые нельзя произносить на собеседовании
Есть категория фраз, которые могут оттолкнуть потенциального работодателя или HR-специалиста даже от опытного кандидата, рассказал основатель digital-агентства Adv.Cake Сергей Белов. Его слова приводит «Газета.Ru».
По словам Белова, первая фраза, которую не стоит произносить, - это вопрос о том, чем занимается компания, в которую кандидат пришел на собеседование. Так он демонстрирует свою неподготовленность и незаинтересованность. Однако соискателям также не стоит говорить, что у них вообще нет вопросов, так как это тоже показатель несерьезного подхода к работе.
Также не стоит спрашивать о том, когда ждать повышения. Так соискатель покажет только меркантильный интерес, а не желание принести пользу компании.
Негативные комментарии в адрес прошлого места работы тоже неприемлемы, так как HR-специалист может подумать, что и о нынешней работе новый сотрудник впоследствии может отзываться плохо.
Также кандидатам не стоит заявлять, что у них нет слабых сторон. Лучше честно назвать какой-то навык, который проседает, и отметить, что над ним усердно ведется работа.
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