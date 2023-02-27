Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Дипломы бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

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Он напомнил, что в советские годы все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. Политик добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, также будут признаны.

Ранее первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов в интервью НСН заявил, что российским школам и ВУЗам необходима реформа образования. По его мнению, «слепое насаждение» чужих образовательных схем отрицательно влияет на российскую образовательную систему.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеСтуденты
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