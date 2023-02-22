«Мертворожденная система»: Кому потребовалась реформа образования
Слепое насаждение чужих образовательных схем в российскую образовательную систему дают отрицательный результат, сказал НСН первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Реформа образования необходима не только ВУЗам, но и школам, сказал в интервью НСН первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходимо вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов. В контексте данной реформы первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов решил поднять не менее важную для общества проблему школьного образования и ЕГЭ.
«ЕГЭ является как раз одной из составляющих Болонской системы. Безусловно, если говорить о формировании личности и разносторонне развитой, и патриотичной – экзаменовать ее путем предложения готовых ответов и выбора из них, зачастую, методом тыка мне представляется совершенно непродуктивным» - сказал Шолохов.
Также он отметил, что рад тому, что заговорили о преимуществах «той системы». Причем ее называют советской, но она имеет гораздо более глубокие корни. В советское время она только развила и усилила те тенденции, которые всегда были в образовании нашем отечественном.
«Все понимают, что слепое насаждение каких-то необязательно плохих, но чужих схем, чужих алгоритмов, чужих методик совершенно не гарантировано дают положительный результат. Зачастую дают результат как раз отрицательный. И мы сейчас видим на примере попыток внедрения этой мертворожденной системы в наших условиях. Результаты плачевные. Не только в высшей школе, но и в гораздо большей степени в начальной и средней школах» - добавил Шолохов.
Он уверен, что те изменения, которые предложил вчера Путин, будут продвигаться. Накануне президент выступил с предложением о возврате к традиционной базовой системе обучения в высших учебных заведениях. По словам главы государства, срок обучения в этом случае может составлять от четырех до шести лет с возможностью продолжения подготовки в формате магистратуры или ординатуры.
Как пояснил глава Минобрнауки, речь идёт о новом этапе развития системы высшего образования в стране, а не о возвращении в прошлое. Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в комментарии НСН заявила, что отказываться от принципов Болонской системы в образовании нет необходимости.
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