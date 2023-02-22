«Мертворожденная система»: Кому потребовалась реформа образования

Также он отметил, что рад тому, что заговорили о преимуществах «той системы». Причем ее называют советской, но она имеет гораздо более глубокие корни. В советское время она только развила и усилила те тенденции, которые всегда были в образовании нашем отечественном.

«Все понимают, что слепое насаждение каких-то необязательно плохих, но чужих схем, чужих алгоритмов, чужих методик совершенно не гарантировано дают положительный результат. Зачастую дают результат как раз отрицательный. И мы сейчас видим на примере попыток внедрения этой мертворожденной системы в наших условиях. Результаты плачевные. Не только в высшей школе, но и в гораздо большей степени в начальной и средней школах» - добавил Шолохов.

Он уверен, что те изменения, которые предложил вчера Путин, будут продвигаться. Накануне президент выступил с предложением о возврате к традиционной базовой системе обучения в высших учебных заведениях. По словам главы государства, срок обучения в этом случае может составлять от четырех до шести лет с возможностью продолжения подготовки в формате магистратуры или ординатуры.

Как пояснил глава Минобрнауки, речь идёт о новом этапе развития системы высшего образования в стране, а не о возвращении в прошлое. Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в комментарии НСН заявила, что отказываться от принципов Болонской системы в образовании нет необходимости.

