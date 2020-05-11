«Динамика положительная»: Врачи оценили состояние Михаила Мишустина
Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавирусной инфекции. Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретарь главы кабмина Бориса Белякова.
Напомним, 8 мая премьер-министр провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятие с участием главы кабмина за время его болезни, которое прошло в открытом для СМИ режиме.
Между тем, участие Мишустина в совещании с Владимиром Путиным, которое состоится 11 мая, не планировалось.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.
30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Во время видеоразговора с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим глава кабмина ушел на самоизоляцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru