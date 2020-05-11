«Динамика положительная»: Врачи оценили состояние Михаила Мишустина

Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавирусной инфекции. Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретарь главы кабмина Бориса Белякова.

Напомним, 8 мая премьер-министр провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятие с участием главы кабмина за время его болезни, которое прошло в открытом для СМИ режиме.

Между тем, участие Мишустина в совещании с Владимиром Путиным, которое состоится 11 мая, не планировалось.