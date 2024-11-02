Дилер рассказал россиянам, как проверить машину перед покупкой
При покупке подержанной машины проверить её состояние можно на автодороге, заявил директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, чтобы оценить состояние подвески, достаточно найти неровную дорогу.
«Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — посоветовал эксперт.
Головань рассказал, что такой тест даст возможность еще до диагностики машины понять, есть ли проблемы со стойками и пружинами, и с какой стороны.
«Чтобы выявить пробуксовку сцепления или рывки при переключении передач, нужно во время движения последовательно переключить передачи «вверх» и «вниз»», - рассказал специалист.
Он также отметил, что следует проверить работу стеклоочистителей и медиасистемы, оценить динамику двигателя и опробовать тормоза, в том числе зафиксировать, есть ли при их работе посторонний шум, либо скрип колодок и дисков.
Ранее в России за год снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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