Дилер рассказал россиянам, как проверить машину перед покупкой

Он также отметил, что следует проверить работу стеклоочистителей и медиасистемы, оценить динамику двигателя и опробовать тормоза, в том числе зафиксировать, есть ли при их работе посторонний шум, либо скрип колодок и дисков.

Ранее в России за год снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

