«Автостат»: В августе в России продали рекордное количество подержанных авто

В августе в России продали рекордное количество подержанных авто - 560 тысяч машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что этот показатель стал на 2,5% больше июльского значения, а также превысил прошлогодние значения августа на 1,6%. Исторический рекорд был зафиксирован в декабре 2014 года – 604,3 тысячи штук.

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Так, средняя стоимость подержанных легковых автомобилей в России снизилась до 1,486 млн рублей в августе 2024 года. Отмечается, что цена на машины с пробегом впервые за долгое время опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей. Так, в сентябре 2023 года такие автомобили стоили дороже 1,5 млн рублей, в декабре того же года — 1,6 млн рублей.

При этом по сравнению с июлем 2024 года автомобили с пробегом подешевели на 1,6% (на 24 тысячи рублей), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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