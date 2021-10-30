Умер знаменитый советский диктор Игорь Кириллов

«Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор"», — отметили на телеканале.

Игорь Кириллов пришел в телевидение в 1957 году. Более 20 лет - с 1968 по 1989 годы - он являлся руководителем дикторского отдела на Первом канале.

Именно Кириллов с 1965 года в прямом эфире комментировал трансляцию парадов на Красной площади.

