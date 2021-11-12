Диетологи сообщили, как похудеть с помощью интуитивного питания

Диетологи из США назвали интуитивное питание наиболее здоровым способом похудения, сообщает CNN.

Назван способ похудеть к лету

Как сообщила эксперт Лиза Янг, одна из основных идей интуитивного питания заключается в том, чтобы есть только когда человек по-настоящему голоден. Она отмечает, что еда не должна быть способом разнообразить досуг или занять время.

А специалист по питанию Лиза Столлман считает, что во время еды нужно убрать все внешние раздражители, не отвлекаться на мобильный телефон или телевизор и полностью сосредоточиться на вкусе и консистенции пищи. При этом она советует употреблять пищу медленно, тщательно прожевывая каждый кусочек.

Ранее эксперт указала на вредные привычки, которые стоят на пути к стройной фигуре.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЕда
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