Диетолог предостерегла от обжорства на Масленицу

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?» В ней участвовали сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов и врач-диетолог Маргарита Королёва. Эксперты назвали самые «проблемные» с точки зрения качества ингредиенты блинов, рассказали, безопасно ли покупать готовые блины и поделились советами, как сбалансировать рацион на Масленицу и подготовить организм в Великому посту.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва во время выступления в пресс-центре НСН призвала россиян не переедать на Масленицу.

«Блинная неделя достаточно тяжела для ряда наших соотечественников. Самая большая проблема и беда блинной недели – это обжорство, когда они употребляют от пяти блинов в день, да ещё с достаточно тяжёлыми начинками. И если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то можно обрести дополнительные проблемы, получить обострение болезней органов пищеварительной системы. Поэтому к блинной неделе, если вы хотите воспользоваться возможностью поесть блины в большом разнообразии, обязательно нужно подготовиться: запастись флакончиком ферментных препаратов, проанализировать, как работает организм и не хотите ли вы набрать лишние килограммы за блинную неделю, чтобы потом было мучительно больно», - отметила диетолог.

Ранее сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов заявил, что самыми проблемными ингредиентами блинов являются пшеничная мука и сливочное масло – при исследовании образцов этих продуктов чаще всего попадались некачественные примеры.

