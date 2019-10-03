Увлечение «дошиками» может привести к диабету

Роскачество проверило 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые популярны у россиян. Как оказалось, ни один из брендов не соответствует Российскому знаку качества. В лапше нашли следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов. Не понравилось исследователям и чрезмерное количество соли, а также некачественное растительное масло.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что в «быстрой лапше», как и других продуктах быстрого приготовления, практически нет питательных веществ.

«Я всегда беру под сомнение продукты, которые очень быстро готовятся, в том числе к рафинированным продуктам, изготовленным промышленном способом. В силу быстрого приготовления от продукта ничего не остается. Там нет питательных веществ и получить пользу для организма достаточно сложно. В продукте не будет минерально-витаминных комплексов, разрушены белковые компоненты, останутся лишь простые углеводы, которые будут повышать гликемический индекс, повышать уровень сахара в крови и запускать процессы, связанные с углеводным обменом негативного характера», - сказал она.