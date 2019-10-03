Увлечение «дошиками» может привести к диабету
Диетолог в эфире НСН рассказала, чем может обернуться чрезмерное увлечение продуктами быстрого приготовления.
Роскачество проверило 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые популярны у россиян. Как оказалось, ни один из брендов не соответствует Российскому знаку качества. В лапше нашли следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов. Не понравилось исследователям и чрезмерное количество соли, а также некачественное растительное масло.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что в «быстрой лапше», как и других продуктах быстрого приготовления, практически нет питательных веществ.
«Я всегда беру под сомнение продукты, которые очень быстро готовятся, в том числе к рафинированным продуктам, изготовленным промышленном способом. В силу быстрого приготовления от продукта ничего не остается. Там нет питательных веществ и получить пользу для организма достаточно сложно. В продукте не будет минерально-витаминных комплексов, разрушены белковые компоненты, останутся лишь простые углеводы, которые будут повышать гликемический индекс, повышать уровень сахара в крови и запускать процессы, связанные с углеводным обменом негативного характера», - сказал она.
Диетолог добавила, что увлечение лапшой быстрого приготовления может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
«Они содержат те добавки, которые обеспечивают вкус продукта, поддерживают консистенцию, позволяют сохранять продукт на протяжении длительного времени. Запускается целый каскад реакций, приводящих к формированию, при регулярном употреблении таких продуктов, инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа. И не только. Они нарушают и жировой обмен, приводят к дисфункции структур головного мозга, повышению уровня мочевой кислоты – это все следствие злоупотребления высокоуглеводных продуктов», - отметила эксперт.
Примечательно, что в прошлом году специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева пришли к выводу, что умеренное потребление «быстрой лапши» не вредит здоровью человека. По мнению ученых, входящие в состав лапши компоненты не являются полезными, но и не несут в себе серьезной угрозы.
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