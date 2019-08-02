Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения

Борьбе с лишним весом людей, генетически предрасположенных к ожирению, активно способствует только один вид спорта — бег. К такому выводу пришли диетологи и медики Тайваня, изучив генотипы, данные о физической активности и степень ожирения более 18 тысяч человек. Кроме того, подавляет некоторые аспекты ожирения занятие ещё пятью видами спорта — в их перечень вошли спортивная ходьба, йога, а также походы в горы и спортивные танцы.

Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН завил, что лучше всего снижению веса способствует ускоренная ходьба, притом организованная определённым способом смены степени тяжести нагрузки.

«Бег трусцой или чуть-чуть ускоренная ходьба, но она должна быть рваной: сначала идёшь нормально, потом минуты на 2-3 ускоряешься, потом опять замедляешься — этого достаточно для нагрузки и для сжигания лишних калорий. Всё остальное ерунда, высосанная из пальца», — заявил Немов.

Другие виды спорта, предложенные тайваньскими коллегами, могут быть как полезны, так и вредны для организма человека. Всё дело в знании меры, заключил собеседник НСН.

«Спортивная ходьба — это в принципе разновидность бега. Это довольно большая нагрузка, поэтому бег не есть натуральное поведение человека. А значит, оно ведёт к заболеванию, тому или иному. Йога — это святое. Там и дыхание, и растяжка. Это статические напряжения, но главное, не переусердствовать. Всё хорошо в меру. Но к проблеме ожирения это не имеет никакого отношения. Поход в горы — совсем другое занятие. Оно сопряжено с изменением атмосферного давления. Перепад давления, и наступает кислородное голодание. Если это делает неподготовленный человек, это очень вредно. Но с другой стороны, чем выше в горах живёт человек, тем дольше он живёт. Всё дело в адаптации. На это уходит иногда несколько лет. Спортивные танцы, опять же, без фанатизма, чтоб не поломать ничего — почему бы и нет?» — заметил Немов.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева поспорила в эфире НСН с американскими учеными о правильном похудении. Она заявила, что для положительного эффекта необходим комплексный подход, предполагающий и физические нагрузки, и правильное питание. Заокеанские коллеги предлагали желающим скинуть лишний вес не отказываться от жирной пищи, а сосредоточиться на укреплении мышц.

