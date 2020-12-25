Диетолог составила целебное меню на 1 января
Токсины из организма хорошо выводит зелень и различные овощные салаты, рассказала диетолог-консультант Ольга Капийчук.
«Сейчас, слава богу, даже зимой у нас огромный ассортимент, и вы можете приготовить себе зелёный салат. И там должны быть не только огурцы и помидоры. Салат – это зелёные листья: китайская капуста, салат латук», - отметила она в эфире «Радио 1».
Диетолог также посоветовала приготовить легкий овощной суп, который восполнит водный баланс и не даст дополнительную нагрузку на организм.
По ее словам, хорошее влияние на самочувствие окажет и травяной чай.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье.
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