Диетолог составила целебное меню на 1 января

Токсины из организма хорошо выводит зелень и различные овощные салаты, рассказала диетолог-консультант Ольга Капийчук.

Эксперт рассказал о двойном обмане в крабовых палочках

«Сейчас, слава богу, даже зимой у нас огромный ассортимент, и вы можете приготовить себе зелёный салат. И там должны быть не только огурцы и помидоры. Салат – это зелёные листья: китайская капуста, салат латук», - отметила она в эфире «Радио 1».

Диетолог также посоветовала приготовить легкий овощной суп, который восполнит водный баланс и не даст дополнительную нагрузку на организм.

По ее словам, хорошее влияние на самочувствие окажет и травяной чай.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеЕдаНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры