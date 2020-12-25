Диетолог составила целебное меню на 1 января

«Сейчас, слава богу, даже зимой у нас огромный ассортимент, и вы можете приготовить себе зелёный салат. И там должны быть не только огурцы и помидоры. Салат – это зелёные листья: китайская капуста, салат латук», - отметила она в эфире «Радио 1».



Диетолог также посоветовала приготовить легкий овощной суп, который восполнит водный баланс и не даст дополнительную нагрузку на организм.



По ее словам, хорошее влияние на самочувствие окажет и травяной чай.



Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье.

