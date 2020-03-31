Диетолог рассказала о вреде гречки для режима самоизоляции

Маргарита Королёва в беседе с НСН посоветовала способы сочетания правильного питания и двигательной активности. 

Цены на гречку и рис, резко взлетевшие в середине марта на фоне ажиотажного спроса, в конце месяца снизились, сообщили во вторник «Интерфаксу» в компании «ПроЗерно». По мнению экспертов, это говорит о снижении «панических настроений» в обществе. Но россияне уже успели скупить гречку и другие крупы «про запас» за несколько прошедших недель.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в эфире НСН как в условиях самоизоляции сочетать правильное питание и двигательную активность, не увеличив при этом вес тела.

«Когда человек находится на небольшой площади, в режиме самоизоляции, он не ходит на большие расстояния и его активность снижается. Соответственно, для того, чтобы количество энергии из состава питания не превращалось в избыток жира, необходимо снизить количество энергии из состава потребляемой пищи, относительно привычного рациона в рабочее время. Не стоит забывать и про физические нагрузки – гантели, эспандеры. Самое главное – не сидеть на месте», - посоветовала диетолог.

Собеседница НСН предупредила об опасности ежедневного потребления продуктов, которые люди закупили на «чёрный день».

«В период самоизоляции можно обратить внимание на собственное здоровье и выстроить своё питание таким образом, чтобы организму было проще. Люди закупили сейчас консервы и сыпучие продукты: гречку, другие крупы, сахар. Если будем питаться только этими продуктами, то мы подавим свой иммунитет и станем более уязвимыми и восприимчивыми не только к вирусной, но и к бактериальной и другим формам микроорганизмов, способным разрушить наше здоровье», - высказала озабоченность диетолог.

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В то же время эксперт назвала продукты, способствующие укреплению нашего иммунитета в период пандемии.

«Оставьте гречку – пусть она будет у вас в рационе, но два-три раза в неделю. Для того, чтобы поддержать иммунитет необходимо иметь в составе питания те продукты, которые оказывают иммуномодулирующее влияние. Питание должно быть разнообразным. Для восполнения ресурсов, в магазинах можно покупать овощи и фрукты в качестве приложения к источникам белка и небольшого количества тех зерновых, которые были закуплены. Источниками белка могут служить рыба, птица и один-два раза в неделю – мясо. Не стоит забывать про овощи и салатную зелень – растительная клетчатка не только поддерживает работу кишечника, обеспечивая естественную детоксикацию, но и является пребиотиком для микробиоты кишечника, от состояния которого на 80% зависит состояние иммунной системы и защитных факторов организма.

Витаминно-минеральные комплексы поддержат уровень защиты клеток, которые будут держать оборону. Одним из основных таких компонентов является цинк, который содержится в составе зерновых, овощей и бобовых. Это очень серьёзный и сильный противовирусный фактор, который поддержит внутриклеточную оборону. Но для того, чтобы он усваивался, надо в питание добавлять растительные жиры, в составе которых будет витамин А. Также, для иммунитета будут полезны витамин Е и витамин D», - подробно рассказала Королёва.

Ранее НСН сообщила, что протодиакон Андрей Кураев для поддержания здоровья пожилых людей предложил отменить для них пост.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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