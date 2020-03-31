Диетолог рассказала о вреде гречки для режима самоизоляции

Цены на гречку и рис, резко взлетевшие в середине марта на фоне ажиотажного спроса, в конце месяца снизились, сообщили во вторник «Интерфаксу» в компании «ПроЗерно». По мнению экспертов, это говорит о снижении «панических настроений» в обществе. Но россияне уже успели скупить гречку и другие крупы «про запас» за несколько прошедших недель.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в эфире НСН как в условиях самоизоляции сочетать правильное питание и двигательную активность, не увеличив при этом вес тела.

«Когда человек находится на небольшой площади, в режиме самоизоляции, он не ходит на большие расстояния и его активность снижается. Соответственно, для того, чтобы количество энергии из состава питания не превращалось в избыток жира, необходимо снизить количество энергии из состава потребляемой пищи, относительно привычного рациона в рабочее время. Не стоит забывать и про физические нагрузки – гантели, эспандеры. Самое главное – не сидеть на месте», - посоветовала диетолог.

Собеседница НСН предупредила об опасности ежедневного потребления продуктов, которые люди закупили на «чёрный день».

«В период самоизоляции можно обратить внимание на собственное здоровье и выстроить своё питание таким образом, чтобы организму было проще. Люди закупили сейчас консервы и сыпучие продукты: гречку, другие крупы, сахар. Если будем питаться только этими продуктами, то мы подавим свой иммунитет и станем более уязвимыми и восприимчивыми не только к вирусной, но и к бактериальной и другим формам микроорганизмов, способным разрушить наше здоровье», - высказала озабоченность диетолог.