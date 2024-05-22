«Не есть - не поможет!»: Диетолог рассказала, как за неделю подготовить тело к лету

Холодные дни и многослойная одежда, скрывающая лишние килограммы, остались позади. Осталась неделя до наступления лета, сезона долгих прогулок и пляжного отдыха. И чтобы его не омрачило недовольство собственной фигурой, нужно уже помочь своему телу в максимально короткий срок вернуть былую стройность. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала НСН, как привести в порядок фигуру буквально за неделю.

«Просто сказать "Не ешьте!" - это банально, и, конечно же, не помогает. Действовать нужно более кардинально. Важно понять, за счет чего человек набирает вес - за счет жира или воды? Для этого есть корпометрия и определение состава тела. Если это жир - то здесь помогут липолитики и инъекционный SMAS-мезо. Если набор веса произошел из-за задержки жидкости - то лимфодренажная программа. Если надо скорректировать объёмы, то криолиполиз или холодовая липосакция – это отличная альтернатива хирургии по устранению диетрезисткнтных зон. Так же не стоит забывать, что иногда набор веса связан у женщин с тем, что жир -это депо женских гормонов, но это тоже поправимо», - отметила Мухина.