«Не есть - не поможет!»: Диетолог рассказала, как за неделю подготовить тело к лету
Холодные дни и многослойная одежда, скрывающая лишние килограммы, остались позади. Осталась неделя до наступления лета, сезона долгих прогулок и пляжного отдыха. И чтобы его не омрачило недовольство собственной фигурой, нужно уже помочь своему телу в максимально короткий срок вернуть былую стройность. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала НСН, как привести в порядок фигуру буквально за неделю.
«Просто сказать "Не ешьте!" - это банально, и, конечно же, не помогает. Действовать нужно более кардинально. Важно понять, за счет чего человек набирает вес - за счет жира или воды? Для этого есть корпометрия и определение состава тела. Если это жир - то здесь помогут липолитики и инъекционный SMAS-мезо. Если набор веса произошел из-за задержки жидкости - то лимфодренажная программа. Если надо скорректировать объёмы, то криолиполиз или холодовая липосакция – это отличная альтернатива хирургии по устранению диетрезисткнтных зон. Так же не стоит забывать, что иногда набор веса связан у женщин с тем, что жир -это депо женских гормонов, но это тоже поправимо», - отметила Мухина.
Помимо процедур, которые за считанные дни смогут привести вашу фигуру в более стройный вид, не стоит забывать и о диете, которая предполагает определенную систему питания. Она запрещает употребление ряда продуктов.
«Конечно же, стоит отказаться от макарон, колбас, сахара, сдобы, конфет и других сладостей, копченостей, консервации и солений и алкоголя. И включить в свой рацион молоко и продукты из него минимальной жирности, нежирные виды мяса, птицы, рыбы, овощи, фрукты и ягоды только в свежем виде, нежирный твердый сыр, яйца. Так же стоит помнить, что эффективность системы диеты зависит и от питьевого режима: каждый день нужно выпивать не менее двух литров жидкости», - рассказала диетолог.
Ранее доктор Александр Мясников в эфире НСН призвал не доверять секретам похудения Бони. Телеведущая рассказала о похудении экстремальным способом. В течение пяти дней она почти ничего не ела, пила «много трав» и желчегонных препаратов. По словам Мясникова, не стоит слепо доверять всему, что транслируют в соцсетях.
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