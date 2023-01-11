Диетолог рассказала, как сбросить вес после новогодних праздников

По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников. Прежде всего следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки. «Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», – сказала эксперт.

В качестве другого условия для плавной нормализации веса она назвала физическую активность. «Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю», – отметила Соломатина.

Для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

