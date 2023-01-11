Диетолог рассказала, как сбросить вес после новогодних праздников
Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишний вес, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников. Прежде всего следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки. «Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», – сказала эксперт.
В качестве другого условия для плавной нормализации веса она назвала физическую активность. «Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю», – отметила Соломатина.
Для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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