СМИ: Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади и сократили

Традиционный праздничный концерт на Красной площади, посвящённый Дню России, перенесли и сократили. Об этом пишет MSK1.ru.

Директор Буйнова опроверг сообщения об инсульте певца

По данным портала, изначально в программе шоу «В единстве народов — сила России» планировалось участие Надежды Бабкиной, Шамана, Ларисы Долиной, Татьяны Куртуковой, Александра Буйнова, группы Ay Yola и других артистов.

Отмечается, что концерт перенесли в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади. При этом его программа была сокращена. Пока подтверждено только участие Бабкиной.

Ранее в Минкульте Самарской области объявил об отмене Грушинского фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День РоссииКрасная ПлощадьКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры