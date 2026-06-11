СМИ: Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади и сократили
Традиционный праздничный концерт на Красной площади, посвящённый Дню России, перенесли и сократили. Об этом пишет MSK1.ru.
По данным портала, изначально в программе шоу «В единстве народов — сила России» планировалось участие Надежды Бабкиной, Шамана, Ларисы Долиной, Татьяны Куртуковой, Александра Буйнова, группы Ay Yola и других артистов.
Отмечается, что концерт перенесли в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади. При этом его программа была сокращена. Пока подтверждено только участие Бабкиной.
Ранее в Минкульте Самарской области объявил об отмене Грушинского фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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