Диетолог Мухина назвала оздоровительный эффект Великого поста
Марият Мухина раскрыла НСН, что пост является мощным детоксом для организма.
Пост – это своеобразная «уборка» для организма, когда очищаются клетки. Об этом в пресс-центре НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
«В посте заключается и большой гигиенический смысл. В нем заложены моменты, которые помогают народу действительно себя лучше чувствовать и сохранить здоровье, потому что происходит отказ от животной пищи, и идет мощный детокс организма. В момент, когда организму нужны белки и аминокислоты, откуда он их будет брать? Иммунная система вычисляет те клетки, которые находятся в паталогическом состоянии, которые изменены в качестве геномных нарушений, операций и в первую очередь они идут в расщепление. Это фактически уборка собственного организма», - рассказала она.
Ранее иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН рассказал, что смысл поста не в том, чтобы посидеть на диете и очистить свой организм, а в том, чтобы освободить его от лишнего, тем самым открыв больше возможности и пространства для общения с Богом.
