Диетолог предостерег о вреде йододефицита

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов России. Такое заявление сделала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки. Такой показатель в три–четыре раза меньше нормы, которая находится на уровне 150–250 микрограммов. По словам Скворцовой, для исправления ситуации будет развиваться законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с данными министра здравоохранения и рассказала, почему так важно следить за количеством потребляемого йода.

«Есть такая проблема. Я думаю, что надо обогащать йодом продукты питания и надо выбирать те продукты, которые содержат его в составе. Важна диагностика работы щитовидной железы на предмет наличия йода и его количества, для того, чтобы определить йодофефицитное состояние. Йод имеет большое значение для поддержания работы щитовидной железы, а, соответственно, это все виды обмена веществ. Йод необходим для поддержания когнитивной функции работы головного мозга, быстроты реакции, памяти и других функций, которые связаны с головным мозгом», - пояснила она.