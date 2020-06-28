Диетолог перечислила продукты, провоцирующие старение
Сильно переработанные продукты с многочисленными добавками, прежде всего, провоцируют старение, считает врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева. Об этом она рассказала в интервью газете «Аргументы и факты».
Прунцева считает, что наиболее опасны с этой точки зрения переработанные продукты, в которых содержатся минимум пять добавок – красителей, консервантов, ароматизаторов, загустителей и проч.
К таким продуктам диетолог отнесла сосиски, колбасы, магазинные котлеты, сладкие газировки, выпечку, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.
«Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус», — напомнила Прунцева.
Нехватка белка провоцирует потерю мышечной массы, в крайних проявлениях - развитие безбелковых отеков и снижение иммунитета, отметила диетолог.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН рассказал, почему полные люди медленнее стареют.
«Суть в том, что у полных людей замедленный обмен веществ от природы. За счет этого их часы жизни идут медленнее. А худой человек двигается постоянно. Его обмен веществ - усиленный. Раньше вся политика традиционного лечения ожирения строилась на том, чтобы полному человеку разогнать этот обмен. Но при ускоренных процессах человек быстро стареет. Поэтому если полные люди питаются так, как должны соразмерно со своим образом жизни и со своим типом часов, а именно небольшими количествами еды, то обмен веществ еще сильнее замедляется», - объяснил Ковальков.
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