Диетолог перечислила ингредиенты натурального кваса

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что должно быть в составе натурального кваса.

«Честный и превосходный»: Глава «Вятского кваса» о национальном продукте

Накануне стало известно, что продажа кваса в России выросла почти на четверть, напоминает RT.

По словам диетолога, настоящий квас должен быть натурального брожения, без добавления искусственных красителей и ароматизаторов. В составе должны присутствовать квасное сусло и минимальное количество сахара

Соломатина также подчеркнула, что не рекомендует никому выпивать больше трех кружек натурального кваса в день. Если в напитке содержится много сахара, то людям с лишним весом и сахарным диабетом стоит вовсе отказаться от употребления такого кваса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ПродуктыЕдаДиетаВрач-диетолог

Горячие новости

Все новости

партнеры