Диетолог перечислила ингредиенты натурального кваса
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что должно быть в составе натурального кваса.
Накануне стало известно, что продажа кваса в России выросла почти на четверть, напоминает RT.
По словам диетолога, настоящий квас должен быть натурального брожения, без добавления искусственных красителей и ароматизаторов. В составе должны присутствовать квасное сусло и минимальное количество сахара
Соломатина также подчеркнула, что не рекомендует никому выпивать больше трех кружек натурального кваса в день. Если в напитке содержится много сахара, то людям с лишним весом и сахарным диабетом стоит вовсе отказаться от употребления такого кваса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru