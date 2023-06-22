Диетолог перечислила ингредиенты натурального кваса

Накануне стало известно, что продажа кваса в России выросла почти на четверть, напоминает RT.

По словам диетолога, настоящий квас должен быть натурального брожения, без добавления искусственных красителей и ароматизаторов. В составе должны присутствовать квасное сусло и минимальное количество сахара

Соломатина также подчеркнула, что не рекомендует никому выпивать больше трех кружек натурального кваса в день. Если в напитке содержится много сахара, то людям с лишним весом и сахарным диабетом стоит вовсе отказаться от употребления такого кваса.

