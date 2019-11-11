Диетологи рассказали, как похудеть без ограничений
Специалисты составили список рекомендаций по составлению личного здорового рациона питания. Как сообщает «ФедералПресс», он будет способствовать хорошему самочувствию, а также быстрому похудению.
По словам диетологов, питаться необходимо сбалансировано, а также не менее трех раз в день. Помимо этого, стоит ограничить количество употребляемых соли и сахара в пищу.
Чтобы достичь хорошего самочувствия и начать сбрасывать лишний вес, стоит проводить профилактику метаболизма. Для этого необходимо включить в рацион варенные яйца. Также не стоит пренебрегать чечевицей, брокколи и темно-зелеными листьями салата. По словам экспертов, также стоит включить в рацион полезные добавки, такие как перец чили, имбирь и льняные семена.
Ранее Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в интервью НСН подверг критике рекомендации диетологов о похудении без физических нагрузок.
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