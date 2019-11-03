Названы продукты, понижающие настроение
Алкоголь, сладкое натощак, мясо и салаты, заправленные майонезом, способны ухудшить настроение, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Свое заявление эксперт сделала в интервью «Вечерней Москве».
Диетолог отметила волнообразный эффект, который вызывает употребление алкоголя, сладких и соленых продуктов. Вначале настроение человека улучшается, а затем падает. Такие последствия связаны с интоксикацией организма, возникновением неприятного чувства тяжести в желудке.
Специалист рекомендовала избегать обработанных продуктов: колбас, сосисок и других.
Диетолог посоветовала включить в рацион помидоры, морковь, бананы, цитрусовые, грибы вешенки, орехи и кисломолочные продукты для улучшения настроения и самочувствия.
Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, к чему приводит любовь к облегчающим депрессию орехам.
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