Названы продукты, понижающие настроение

3 ноября 201917:25

Алкоголь, сладкое натощак, мясо и салаты, заправленные майонезом, способны ухудшить настроение, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Свое заявление эксперт сделала в интервью «Вечерней Москве».

Диетолог отметила волнообразный эффект, который вызывает употребление алкоголя, сладких и соленых продуктов. Вначале настроение человека улучшается, а затем падает. Такие последствия связаны с интоксикацией организма, возникновением неприятного чувства тяжести в желудке.

Диетолога насторожил призыв Минздрава не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь

Специалист рекомендовала избегать обработанных продуктов: колбас, сосисок и других.

Диетолог посоветовала включить в рацион помидоры, морковь, бананы, цитрусовые, грибы вешенки, орехи и кисломолочные продукты для улучшения настроения и самочувствия.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, к чему приводит любовь к облегчающим депрессию орехам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДиетологПродуктыЗдоровье