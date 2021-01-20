Диетолог оценил формы Бузовой
Специалист рассказала в эфире НСН, стоит ли известной певице сесть на диету.
Диетолог Маргарита Королева в интервью НСН прокомментировала пост, который певица Ольга Бузова сделала в своем Instagram.
Среди прочего, ведущая пожаловалась на свою фигуру. «А ещё я поправилась, и меня это бесит», - написала Бузова.
Диетолог уверена, что поющая ведущая находится в отличной форме.
«Я не далее как несколько часов назад видела Ольгу Бузову. Она в прекрасной форме. Может быть, Ольга Бузова сейчас хочет привлечь внимание к своей персоне в очередной раз. Для того, чтобы найти дополнительные инструменты, которые позволят ей быть еще более популярной. Она и так стройная, красивая девушка, большая труженица, занимается спортом, поддерживает свою форму», - сказала она НСН.
Сегодня у Бузовой вышел новый трек «Розовые очки». Певец Филипп Киркоров уже поздравил певицу с новинкой в комментариях в ее Instagram, однако не всем поклонником песня понравилась. Фанаты певицы не стесняются в выражениях в комментариях на ее странице.
Бузовой исполнилось 35 лет. Она занимается сольной карьерой и продолжает сниматься в проекте «Бородина против Бузовой».
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