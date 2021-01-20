Диетолог оценил формы Бузовой

Диетолог уверена, что поющая ведущая находится в отличной форме.

«Я не далее как несколько часов назад видела Ольгу Бузову. Она в прекрасной форме. Может быть, Ольга Бузова сейчас хочет привлечь внимание к своей персоне в очередной раз. Для того, чтобы найти дополнительные инструменты, которые позволят ей быть еще более популярной. Она и так стройная, красивая девушка, большая труженица, занимается спортом, поддерживает свою форму», - сказала она НСН.

Сегодня у Бузовой вышел новый трек «Розовые очки». Певец Филипп Киркоров уже поздравил певицу с новинкой в комментариях в ее Instagram, однако не всем поклонником песня понравилась. Фанаты певицы не стесняются в выражениях в комментариях на ее странице.



Бузовой исполнилось 35 лет. Она занимается сольной карьерой и продолжает сниматься в проекте «Бородина против Бузовой».

