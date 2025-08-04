Трамп заявил, что Уиткофф посетит Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума
4 августа 202504:01
Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетит в Москву на этой неделе, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
По его словам, вероятно, что это произойдет 5 или 6 августа. Таким образом, Уиткофф должен посетить РФ за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа.
Обещание президента США Дональда Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru