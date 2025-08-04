СМИ: У президента Швейцарии состоялся «катастрофический» диалог с Трампом
Накануне объявления о новых пошлинах состоялся «катастрофический» диалог между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, сообщает Financial Times.
По данным издания, швейцарские чиновники провели более трех месяцев в переговорах, так как полагали, что близки к заключению соглашения по пошлинам в 10%, как у Великобритании. Несмотря на это, после получасового разговора Трамп объявил о введении 39-процентной пошлины, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Ранее президент Бразилии заявил о подготовке ответа на пошлины США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru